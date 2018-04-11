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Обогревать Калининградскую область будет СПГ-терминал построенный «Петоном»

11 апреля 2018, 19:56
Для обеспечения газом калининградского региона в Ленинградской области у компрессорной станции "Портовая" идет строительство СПГ-терминала, его проектная мощность составит 1,5 тонны газа ежегодно. Генеральным подрядчиком строительства является инжиниринговый холдинг "Петон".

По словам руководителя проекта Вячеслава Гришина, представляющего инжиниринговый холдинг "Петон", часть работ уже завершена. В том числе работает собранная из отечественного оборудования электростанция. Также на месте есть два трансформатора, один из них находится в постоянной работе, а второй стал резервным, пишет "Нефть Капитал".

"Рабочие при помощи уникального метода строят резервуар, необходимый для накопления газа. Его поднимут на 28 метров и поставят на фундамент. В дальнейшем откроется причал для швартовки газовозов. От завода до плавучего хранилища газ будут передавать при помощи уникального криогенопровода, длиной в три километра", - говорится в публикации.

Также известно, что в Калининградской области идут строительные работы. К примеру, здесь будет открыт терминал для приема газа, он расположится в пяти километрах от берега. На суше возведут газопровод, длина которого будет достигать 13 километров. По информации издания, газ планируется закачивать в подземное хранилище, которое расположится на глубине одного километра. Ежегодно калининградский регион потребляет 2,5 миллиарда кубометров газа. Новый завод сможет перекрыть эти потребности.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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