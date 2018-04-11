Обогревать Калининградскую область будет СПГ-терминал построенный «Петоном»

Также известно, что в Калининградской области идут строительные работы. К примеру, здесь будет открыт терминал для приема газа, он расположится в пяти километрах от берега. На суше возведут газопровод, длина которого будет достигать 13 километров. По информации издания, газ планируется закачивать в подземное хранилище, которое расположится на глубине одного километра. Ежегодно калининградский регион потребляет 2,5 миллиарда кубометров газа. Новый завод сможет перекрыть эти потребности.