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Минфин предложил установить минимальную цену на водку от 37 градусов

11 апреля 2018, 20:21
В Министерстве финансов России предложили расширить действие минимальной розничной цены на водку для напитков крепостью от 37%. Эта информация следует из документации, опубликованной на портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что для исключения имеющихся на настоящий момент разночтений в части применения установленных минимальных цен на спиртосодержащую продукцию (водку) крепостью 38%, проектом приказа предусматривается ряд изменений. Их следует внести в приказ Минфина России «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов». Нововведения предполагают унификацию минимальной цены водки крепостью 37-40 процентов включительно, сообщил портал rns.online.

Напомним, с 13 мая 2017 года в России начал действовать приказ Минфина. Документ установил минимальную розничную цену (МРЦ) на бутылку водки объемом 0,5 литра на уровне 205 рублей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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