Инвестирование средств «молчунов» принесло свыше 35 млрд рублей в 2018 году

По словам руководителя департамента доверительного управления ВЭБа Александра Попова, значительный процент доходов от размещения денег в депозиты и на счетах доверительного управления расширенного портфеля объясняется необходимостью поддержания высокой доли свободных средств в портфеле. Речь идет в среднем о 20% от всех средств. Это нужно для обеспечения возврата в Пенсионный фонд России по заявлениям граждан.