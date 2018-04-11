Империя Петра Макаренко «Телеспорт» терпит убытки

- Станет только хуже. Сейчас у крупных организаций, сотрудничающих с ФИФА, есть указания вкладывать деньги в Россию. Эти люди пойдут сначала к владельцам ТВ-прав, потом в федерацию, потом к клубам. И клубы, которые все годы ничего не делали, но получали деньги, теперь еще и спонсоров получат. Никто не будет разбираться, зачем и откуда эти спонсоры пришли. Главное - денег выбить. Проходит ЧМ, бюджетирование от государства заканчивается, наступает провал, - пояснил руководитель Telesport Digital Илья Рустамов.