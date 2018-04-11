ФАС обвинила в воровстве подопечных Германа Грефа

Теперь проектом одного из крупнейших банков России занимаются личности не с самой кристальной репутацией. А ведь именно чистота в сфере продажи коммерческой информации является чуть ли не основным фактором выбора компании. Неудивительно, что при наличии такой информации, возникает закономерный вопрос: не пострадает ли имидж самого “Сбербанка” благодаря партнеру, который смог заинтересовать антимонопольщиков своей нечистоплотностью на рынке?