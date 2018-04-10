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В Башкирии предотвратили теракты на избирательных участках

10 апреля 2018, 15:00
Информацию об этом озвучил директор ФСБ России Александр Бортников.

Задержание двух членов праворадикальной группировки, готовивших теракты в Башкирии в канун минувших выборов президента России стало одним из эпизодов доклада председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), директора ФСБ Александра Бортникова. Об этом сообщил ТАСС.

По уточненным данным, в марте на территории Башкирии были задержаны два члена праворадикальной группировки, которые готовили теракты на избирательном участке. У них были изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности.

По словам Александра Бортникова, похожая ситуация была зафиксирована также в Ингушетии. А в Саратовской области спецслужбам пришлось ликвидировать членов ячейки запрещенной на территории России ИГ*, оказавших сопротивление. Они планировали теракт в одном из торговых центров Саратова. При них было обнаружено оружие и СВУ мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте.

С начала 2018 года ФСБ России предотвратила шесть террористических актов, сказал руководитель ФСБ России. В первом квартале 2018 года уже было совершено три теракта в Дагестане, в Хабаровском крае и Сахалинской области.

По данным ФСБ, почти 200 боевиков были задержаны с начала текущего года на территории России, еще 15 бандитов нейтрализованы. Всего с начала текущего года задержано 189 и обезврежено 15 бандитов и их сообщников.

При этом, по мнению главы ФСБ, несмотря на тенденцию к снижению преступлений террористической направленности, угрозы от террористов сохраняют свою актуальность.

* - ИГ (Исламское государство) - запрещенная на территории России террористическая организация.

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