В Башкирии предотвратили теракты на избирательных участках

По словам Александра Бортникова, похожая ситуация была зафиксирована также в Ингушетии. А в Саратовской области спецслужбам пришлось ликвидировать членов ячейки запрещенной на территории России ИГ*, оказавших сопротивление. Они планировали теракт в одном из торговых центров Саратова. При них было обнаружено оружие и СВУ мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте.