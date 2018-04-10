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Глава Башкирии: Наши военкоматы действительно работают от души

10 апреля 2018, 18:42
Рустэм Хамитов поздравил военкомат Башкирии со столетним юбилеем.

Сегодня, 10 апреля, Глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом 100-летию Военного комиссариата республики. Руководитель региона поздравил сотрудников военкоматов и военнослужащих с этим событием и вручил наиболее отличившимся государственные награды.

В своем выступлении он отметил серьезную роль, которую играли военкоматы в поддержании боеспособности армии на протяжении всей истории страны и в военное, и в мирное время.

- Этот праздник значим для всех жителей республики. В каждой семье есть те, кто защищал Родину в годы войны или стоял на страже её рубежей в мирное время. Кто-то ждёт своих сыновей, мужей или братьев, несущих срочную службу в наши дни, - пояснил Рустэм Хамитов.

Участники торжественного мероприятия не раз отметили, что совпадение юбилее военкомата с началом очередной призывной кампании в определенной мере символично.

- Хочется сказать, что наши военкоматы действительно работают от души, по-настоящему, вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, - подчеркнул Рустэм Хамитов.

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