Глава Башкирии: Наши военкоматы действительно работают от души

- Этот праздник значим для всех жителей республики. В каждой семье есть те, кто защищал Родину в годы войны или стоял на страже её рубежей в мирное время. Кто-то ждёт своих сыновей, мужей или братьев, несущих срочную службу в наши дни, - пояснил Рустэм Хамитов.