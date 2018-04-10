Банк УРАЛСИБ подвел результаты деятельности за 2017 год по РСБУ

Достигнутые по итогам года результаты связаны с реализацией целого комплекса мероприятий по финансовому оздоровлению Банка. За последние два года в УРАЛСИБ была оптимизирована организационная структура, повышена технологичность и эффективность бизнес-процессов, проведена работа по развитию продуктовой линейки и каналов продаж. В 2017 году Банк активно развивал бизнес по всем ключевым направлениям, что позволило УРАЛСИБу значительно укрепить свои позиции на рынке. Благодаря этому по итогам года активы Банка выросли более чем на 20%, совокупный кредитный портфель – более чем на 30%. Банк стал операционно прибыльным, на протяжении всего года стабильно демонстрируя положительный финансовый результат. Оптимизация бизнес-процессов позволила существенно повысить эффективность бизнеса Банка – рентабельность активов выросла более чем в 1,5 раза.