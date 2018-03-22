В Башкирии осудили убийцу 16-летней школьницы в Мишкинском районе

21-летний житель Мишкинского района осужден по уголовным статьям «Убийство человека с особой жестокостью» и «Угроза убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Как следует из материалов дела, весной 2017 года 16-летняя жительница Мишкинского района рассталась со своим парнем, после чего тот стал ее преследовать. В марте он увидел 10-классницу и устроил ей скандал. Затем взял из своего автомобиля нож и со злости располосовал девушке лицо и нанес смертельный удар в шею.
Родственница жертвы стала очевидцем преступления, попыталась пресечь действия молодого человека, но тот стал угрожать убийством и скрылся с места преступления. Его нашли по горячим следам.
Суд приговорил убийцу к 16,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По решению суда осужденный обязан выплатить родителям погибшей по одному миллиону рублей компенсации морального вреда.