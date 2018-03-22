Банк УРАЛСИБ провел в Уфе пресс-завтрак для журналистов

«СМИ в Башкортостане – это яркие и самобытные редакции, очень сильные авторы, с которыми всегда приятно встречаться: и в рамках рабочих процессов, и на любом мероприятии. Банк открыт в коммуникациях, и информационные поводы, которые мы создаем, не проходят без вашего внимания, – отметила Ирина Волина. – Мы два года активно работали над повышением эффективности процессов, развитием линейки продуктов и каналов продаж. Как итог – увеличили объем активов, прибыль и капитал. По результатам работы УРАЛСИБа в 2017 году президент Банка Владимир Коган был назван «Банкиром года» по версии портала Банки.ру».