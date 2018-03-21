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Возле уфимского Горсовета появилась новая достопримечательность

21 марта 2018, 04:14
В Уфе введен в эксплуатацию новый 25-этажный дом настоящего бизнес-класса.

Это первая очередь масштабного проекта, который реализует один из ведущих республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой». Жилой комплекс «Эрмитаж» расположен в географическом центре Уфы, в окружении городских лесов. Инфраструктура района включает в себя все необходимые для комфортной жизни объекты: школы, детские сады, поликлиники, магазины, отделения банков, остановки общественного транспорта и многое другое.

– Жилой комплекс «Эрмитаж. Горсовет» – первый в коллекции жилых комплексов настоящего и доступного бизнес-класса «Эрмитаж». После тщательной проверки всей документации Администрация Уфы выдала нам разрешение на ввод Секции 1 в эксплуатацию. Мы поздравляем новоселов жилого комплекса и сообщаем, что к передаче ключей мы приступим уже на этой неделе, – комментирует руководитель департамента реализации недвижимости ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.

Сегодня на площадке полным ходом ведется строительство и других домов жилого комплекса. В Секции 2 проходит устройство индивидуального теплового пункта – устанавливаются теплообменники. В Секции 3 ведутся работы по монтажу окон, витражей и утеплителя на фасады, а также по устройству противопожарных люков. На площадку осуществлена поставка керамогранита для проведения фасадных работ.

«Эрмитаж. Горсовет» создан для людей, которые ценят комфортные условия жизни и благополучие своей семьи. Современные инженерные решения, высокое качество внутренней отделки и входных групп, благоустроенная придомовая территория и, конечно, благородный внешний вид. Жилой комплекс бизнес-класса «Эрмитаж. Горсовет», отвечающий всем современным требованиям жилищного строительства, стал сегодня еще одной достопримечательностью географического центра Уфы.

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