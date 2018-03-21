Возле уфимского Горсовета появилась новая достопримечательность

– Жилой комплекс «Эрмитаж. Горсовет» – первый в коллекции жилых комплексов настоящего и доступного бизнес-класса «Эрмитаж». После тщательной проверки всей документации Администрация Уфы выдала нам разрешение на ввод Секции 1 в эксплуатацию. Мы поздравляем новоселов жилого комплекса и сообщаем, что к передаче ключей мы приступим уже на этой неделе, – комментирует руководитель департамента реализации недвижимости ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.