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В Уфе оператор почты присваивала себе денежные переводы

21 марта 2018, 10:17
Расследуется уголовное дело, обвиняемая полностью признала свою вину.

24-летняя уфимка признана виновной в присвоении денег, сообщили в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района Уфы.

С мая по июнь 2017 года девушка, которая работала оператором почтового отделения в Сипайлово, присваивала себе денежные переводы граждан. За получателя заполняла необходимые документы, а деньги забирала себе. Таким образом девушке удалось присвоить около 25 тысяч рублей. Пострадавшая, которая не получила свои деньги, обратилась в полицию.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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