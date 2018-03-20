mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе уже созданы противопаводковые штабы

20 марта 2018, 13:27
Несмотря на спокойный прогноз, столица готовится к паводку всерьез.

Сегодня, 20 марта, на оперативке в администрации Уфы обсудили подготовку к предстоящему весеннему паводку.

По данным синоптиков, в этом году запасы воды в снежном покрове бассейна близлежащих рек - Белая и Уфа - на 49% ниже нормы. Высота снега в среднем составляет около 35 миллиметров — это на 40% ниже нормы.

Но расслабляться никто не собирается.

- Городские службы готовы к различным ситуациям, - сообщил начальник столичного Управления гражданской защиты Расим Абдуллин. – В Уфе создано 28 противопаводковых штабов, 12 наблюдательных постов, 54 пункта временного размещения.

По его словам, в случае неблагоприятных условий вода в реках может внезапно подняться примерно на 4-5 метров. Но даже при таком стечении обстоятельств уфимские жилые дома в зону затопления не попадут.

В том случае, если уровень воды поднимется выше 5,2 метра, может оказаться затоплена автодорога между поселком Романовка в Демском районе и улицей Козарез в Ленинском районе.

Материалы по теме
Паводок в Башкирии: река Белая в Стерлитамаке поднялась на три сантиметраВ Башкирии паводок прошел без срывов энергоснабжения
#Новости#Весенний паводок#Татьяна Майорова,#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48