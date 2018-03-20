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В Башкирии заработал телефон «горячей линии» психологов для родителей

20 марта 2018, 17:02
Квалифицированный психолог поможет в трудной ситуации с детьми.

В честь всемирного дня социального работника с 20 марта по телефону 8-800-347-5000 родители смогут получить бесплатную помощь психолога, сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

По телефону родитель получит квалифицированную помощь. Специалист поможет найти выход из трудных ситуаций, ответить на актуальные вопросы – как воспитать ребенка без ссор и криков, как общаться с ним в разные моменты его жизни. Квалифицированный психолог расскажет, как учесть интересы всех членов семьи

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-200-122 будет работать в будние дни с 11:00 до 20:00. Обращения являются анонимными и бесплатными для звонков с мобильных и стационарных телефонов.

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