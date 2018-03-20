В 2018 году бизнесмены будут чаще участвовать в закупках

В 2018 году малому и среднему бизнесу стало доступно больше тендеров. Вступили в силу поправки в закон, которые расширяют перечень заказчиков, обязанных закупать часть товаров и услуг у предприятий МСБ. По оценке государственной «Корпорации МСП», благодаря этому количество потенциальных заказчиков для МСБ выросло более чем в три раза. По прогнозу, российский малый и средний бизнес в 2018 году получит до 41% заказов крупных компаний на общую сумму более 3 триллионов рублей.
«Предпринимателям теперь доступно больше конкурсов. Как побеждать в тендерах и на постоянной основе зарабатывать на них?
Важно быть уверенным в исполнении обязательств по тендеру. В любом конкурсе требуется финансово обеспечить заявку и подтвердить исполнение контракта. Чтобы не тратить деньги компании, воспользуйтесь средствами банка. Вот несколько вариантов:
Банковская гарантия. Гарантия – инструмент, который используется под конкретную задачу: подтверждение участия в тендере, либо обеспечение обязательств по контракту. Гарантия подойдет для коммерческих и государственных закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП. В УБРиР это гарантия «Контрактная» на сумму до 30 миллионов рублей.
Предпринимателям, которые регулярно участвуют в коммерческих конкурсах, выгодно оформить пакет услуг «Контрактный». Он оформляется один раз на три года, после чего предприниматель может получать гарантию под интересующий тендер всего за 24 часа. Для оформления гарантии нужно отправить заявку на сайте банка.
Обеспечение путем внесения денежных средств. В таких случаях мы предлагаем кредит «Обеспечительный» до 30 млн рублей.
Это более гибкий инструмент, чем гарантия. С помощью кредитных средств удобно решать сразу несколько связанных с тендером задач. Например, обеспечить заявку в конкурсе, подтвердить исполнение обязательств по выигранному контракту и профинансировать ход его выполнения.
Кредит возможно оформить без залога на срок до двух лет. Процентная ставка от 13% устанавливается в зависимости от наличия залога и опыта предпринимателя в тендерах. Чтобы оформить кредит, нужно обратиться в ближайший офис для юридических лиц».