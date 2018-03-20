В 2018 году бизнесмены будут чаще участвовать в закупках

В 2018 году малому и среднему бизнесу стало доступно больше тендеров. Вступили в силу поправки в закон, которые расширяют перечень заказчиков, обязанных закупать часть товаров и услуг у предприятий МСБ. По оценке государственной «Корпорации МСП», благодаря этому количество потенциальных заказчиков для МСБ выросло более чем в три раза. По прогнозу, российский малый и средний бизнес в 2018 году получит до 41% заказов крупных компаний на общую сумму более 3 триллионов рублей.