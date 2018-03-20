mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башэлектросбыт: меняем отработавшие батарейки и лампочки на сувениры

20 марта 2018, 16:59
Башэлектросбыт (ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана») предлагает уфимцам обменять отработавшие свой срок батарейки и энергосберегающие лампы на сувенир.

Уже второй раз Башэлектросбыт поддерживает международную экологическую акцию «Час земли», в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

- В этом году акция проходит под лозунгом «Голосуй за природу», – сообщила пресс-секретарь Башэлектросбыта Анна Зиннатова. – Именно эти слова натолкнули нас на мысль о расширении тематики акции.

Частенько клиенты наших офисов обслуживания задают вопросы об утилизации батареек и перегоревших энергосберегающих ламп. Выбросить их с прочим мусором не поднимается рука. Ведь в самой обычной батарейке содержатся цинк, марганец, кадмий, никель, ртуть - полный набор тяжелых металлов. Как говорят экологи, одна батарейка может отравить около 20 квадратных метров земли, что соответствует ареалу обитания одного ежа. Отсюда и фраза: «Каждая выброшенная батарейка убивает ежика».

Поэтому мы предлагаем всем желающим прийти до 24 марта в ближайший офис Башэлектросбыта (ООО «ЭСКБ») и обменять отработавшие батарейки и энергосберегающие лампы на замечательные магнитные блокноты.

А в субботу, 24 марта, в 20:30 по местному времени предлагаем всем потребителям электроэнергии в Башкирии принять участие в глобальной акции «Час Земли» Всемирного фонда дикой природы WWF в знак неравнодушия к будущему планеты. В этот день миллионы людей во всем мире выключат свет на 1 час – это станет символом их бережного отношения к природе и заботы об ограниченных ресурсах нашей планеты.

Отметим, что ежегодно в акции принимают участие около 20 миллионов человек из 150 стран. Эксперты ООО «ЭСКБ» напоминают, что часовое отключение среднестатистической квартиры от потребления электричества со средним количеством лампочек в 10 штук по 100 ватт позволит уменьшить выброс углекислого газа в атмосферу примерно на 0,5 кг. В таком ракурсе вклад каждого участника акции становится значимым и заметным.

#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48