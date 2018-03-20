Башэлектросбыт: меняем отработавшие батарейки и лампочки на сувениры

А в субботу, 24 марта, в 20:30 по местному времени предлагаем всем потребителям электроэнергии в Башкирии принять участие в глобальной акции «Час Земли» Всемирного фонда дикой природы WWF в знак неравнодушия к будущему планеты. В этот день миллионы людей во всем мире выключат свет на 1 час – это станет символом их бережного отношения к природе и заботы об ограниченных ресурсах нашей планеты.