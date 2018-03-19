В Башкирии суд взыскал 750 тысяч рублей за смерть пациента от грыжи

Как следует из материалов дела, в январе 2015 года в Ишимбайской центральной районной больнице 76-летнему мужчине была экстренно проведена операция по удалению грыжи, после которой возникли осложнения. Из-за этого врачи вынуждены были провести ещё три операции, в ходе которых врачи допустили новые ошибки. Спасти пожилого пациента так и не удалось, и спустя несколько дней пациент скончался.