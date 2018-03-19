mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии суд взыскал 750 тысяч рублей за смерть пациента от грыжи

19 марта 2018, 13:44
Трагедия произошла в Ишимбайской центральной районной больнице.

Верховный суд Башкирии утвердил решение Октябрьского районного суда Уфы о взыскании компенсации в сумме почти 750 тыс. рублей в пользу семьи скончавшегося в больнице пациента.

Как следует из материалов дела, в январе 2015 года в Ишимбайской центральной районной больнице 76-летнему мужчине была экстренно проведена операция по удалению грыжи, после которой возникли осложнения. Из-за этого врачи вынуждены были провести ещё три операции, в ходе которых врачи допустили новые ошибки. Спасти пожилого пациента так и не удалось, и спустя несколько дней пациент скончался.

Судмедэксперты пришли к выводу, что причинами смерти мужчины послужили, в том числе и так называемые дефекты оказания медицинской помощи.

Семья погибшего обратилась в суд с иском о взыскании с медицинского учреждения компенсации морального вреда и расходов на погребение умершего. Однако ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его в апелляционном порядке.

Верховный суд республики отклонил доводы медиков об уменьшении суммы выплат и оставил ранее принятое решение в силе.

Материалы по теме
В Башкирии мужчина получит 250 тысяч рублей за врачебную ошибку
#Новости#Врачебная ошибка#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48