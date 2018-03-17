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В Башкирии с хозяина напавшего на девочку питбуля взыскали крупную сумму

17 марта 2018, 10:28
Собака напала на ребенка на детской площадке.

Салаватский городской суд взыскал денежную компенсацию с владельца собаки, которая покусала девочку на детской площадке, сообщили в пресс-службе верховного суда. Мама пострадавшей девочки обратилась в суд с иском – ребенок облокотился на американского питбультерьера, после чего тот нее набросился.

Ребенку был причинен легкий вред здоровью и на лице остались шрамы. Хозяина собаки привлекли к административной ответственности за допущение нападения домашнего животного на человека. Сумма компенсации морального вреда составила 20 тысяч рублей.

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