В Башкирии с хозяина напавшего на девочку питбуля взыскали крупную сумму

Салаватский городской суд взыскал денежную компенсацию с владельца собаки, которая покусала девочку на детской площадке, сообщили в пресс-службе верховного суда. Мама пострадавшей девочки обратилась в суд с иском – ребенок облокотился на американского питбультерьера, после чего тот нее набросился.
Ребенку был причинен легкий вред здоровью и на лице остались шрамы. Хозяина собаки привлекли к административной ответственности за допущение нападения домашнего животного на человека. Сумма компенсации морального вреда составила 20 тысяч рублей.