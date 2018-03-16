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В Уфе на улице Донского подростки прыгали с крыши девятиэтажки

16 марта 2018, 11:38
Подписчики группы "БашДТП" сообщили, что уже обратились в ЖЭУ №48.

Видео подростков, которые перепрыгивают с одной девятиэтажки на другую, выложили пользователи группы «БашДТП» в социальной сети. На видеозаписи дома на улице Донского, 34.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, в настоящее время ведется поиск лиц, которые ответственны за то, чтобы помещения многоэтажного дома (включая выход на его крышу), были закрыты. Кроме того, в полиции начали устанавливать подростков, которые изображены на видео. В полиции также напомнили родителям о важности беседы с детьми об опасности подобных увлечений.

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#Злата Зукович#Видео
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