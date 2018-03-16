Сбежавшего в Индию уфимца осудят за убийство пятилетней давности

В 2012 году молодой человек попросил свою 24-летнюю знакомую помочь с уборкой и пырнул её ножом в шею, отчего она скончалась. Обвиняемый сжег тело в лесу Чишминского района и уехал по путевке в Гоа. Местный житель обнаружил останки и написал заявление в полицию. Дело об убийстве Веры Фойкиной тогда потрясло всю республику и даже стало темой сюжета на федеральных телеканалах.