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Сбежавшего в Индию уфимца осудят за убийство пятилетней давности

16 марта 2018, 09:55
Мужчину объявили в международный розыск и нашли на Гоа спустя пять лет.

27-летнему уроженцу Нефтекамска Руслану Саяхову вручат обвинительное заключение за убийство, которое было совершено пять лет назад, сообщили в пресс-службе прокуратуры Советского района Уфы.

В 2012 году молодой человек попросил свою 24-летнюю знакомую помочь с уборкой и пырнул её ножом в шею, отчего она скончалась. Обвиняемый сжег тело в лесу Чишминского района и уехал по путевке в Гоа. Местный житель обнаружил останки и написал заявление в полицию. Дело об убийстве Веры Фойкиной тогда потрясло всю республику и даже стало темой сюжета на федеральных телеканалах.

Молодого человека объявили в международный розыск и задержали в Индии через пять лет после преступления. Уфимец не признал свою вину и сообщил, что в день трагедии находился в состоянии наркотического опьянения. Все эти пять лет он работал инструктором по йоге.

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