Речная навигация и паромная переправа в Уфе откроется в конце апреля

В случае, если положительная температура воздуха установится раньше, то суда речных переправ Уфы могут выйти пораньше. Причиной ранней навигации также может послужить половодье.
Как правило, навигационный период начинается с окончанием весеннего ледохода на реках Уфы. В прошлом году это произошло 29 апреля. В это время начинается и дачный сезон. Владельцы более 18 тысяч садовых участков, объединенных в 110 садоводческих товариществ, пользуются 7 паромными переправами и одним маршрутом внутреннего водного транспорта общего пользования.
К навигации готовы 8 самоходных и 5 несамоходных судов, ждет своего часа и дноуглубительная техника на случай мелководья в засушливый период. Все суда, задействованные в перевозке пассажиров, оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая подключена к общегородской навигационной системе.
Стоимость проезда на паромах в этом году не изменился – в одну сторону 25 рублей. Проезд для льготных категорий граждан дешевле – 15 рублей. Тариф на перевозку пассажиров по маршруту внутреннего водного транспорта общего пользования «Дудкино – Зеленый Мыс» также не изменится по отношению к прошлому году и составит 32 рубля, для пассажиров-льготников – 16 рублей. При использовании Социальных карт Башкортостана проезд на речном транспорте – бесплатный, поскольку заключено соглашение с Государственным Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан о возмещении стоимости проезда.