Речная навигация и паромная переправа в Уфе откроется в конце апреля

Стоимость проезда на паромах в этом году не изменился – в одну сторону 25 рублей. Проезд для льготных категорий граждан дешевле – 15 рублей. Тариф на перевозку пассажиров по маршруту внутреннего водного транспорта общего пользования «Дудкино – Зеленый Мыс» также не изменится по отношению к прошлому году и составит 32 рубля, для пассажиров-льготников – 16 рублей. При использовании Социальных карт Башкортостана проезд на речном транспорте – бесплатный, поскольку заключено соглашение с Государственным Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан о возмещении стоимости проезда.