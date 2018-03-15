Где в Уфе купить квартиры с видом на реку и лес от 1 млн 790 тыс руб.

Видовые характеристики – один из значимых факторов при покупке жилья. Однако живописный пейзаж за окном далеко не всегда отражается на стоимости квартиры. Этот факт сегодня охотно подтверждают ведущие республиканские застройщики.

Например, стать владельцем современной комфортной квартиры с волшебными видами на реку и лес в ЖК «Белая река» можно всего за 1 млн 790 тыс руб. Жилой комплекс строится в Кузнецовском затоне – одном из наиболее экологичных и перспективных районов Уфы. Застройщиком выступает Группа Компаний «Госстрой». Собственная котельная вместо централизованного отопления, вентилируемые фасады и лучевая разводка отопления с индивидуальными счетчиками потребления тепловой энергии будут не только экономить семейный бюджет, но и сделают проживание в доме максимально комфортным. Новоселам ЖК «Белая река» доступны и другие преимущества комфорт-класса: получистовая «белая» отделка квартир, просторные парадные с местами для хранения велосипедов и колясок, обустроенная придомовая территория с безопасными детскими площадками и прогулочными аллеями, удобная парковка и шикарные виды на реку и лес. Сегодня во всех четырех секциях жилого комплекса ведутся активные работы. В секции «А» завершен монтаж системы дымоудаления и подпора воздуха, а также внутреннее поквартирное электроснабжение, ведутся работы по внутренней кирпичной кладке 1 и 2 этажей, монтажу алюминиевых витражей и кронштейнов. В секции «Б» проходят работы по внутренней кирпичной кладке 1 и 2 этажей, остеклению окон и балконных дверей, завершается устройство системы вентиляции. В секциях «В» и «Г» проходит кирпичная кладка на 14-16 этажах. Также на объекте завершена прокладка газопровода, в котельной закончены кровельные работы, в ИТП ведется монтаж оборудования, проходит вертикальная планировка территории. Подробную информацию о ЖК «Белая река» узнавайте на сайте http://dombelayareka.ru/, а также в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.