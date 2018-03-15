Дольщики двух долгостроев в Москве к 2019 году смогут получить свое жилье

Возведение домов было приостановлено из-за того, что застройщики испытывали значительные финансовые трудности. Одной из причин этого стал кризис 2014 года: из-за него и «МарьиноСтрой», и «СтройПлюс» закончили 2015 год с негативными экономическими показателями. Так жилые комплексы и превратились в долгострои.