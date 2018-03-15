Башкирию включили в федеральный ТОП-10 по расходам на социальную сферу

Кстати, в номере ситуации в Башкирии посвящен целый раздел. В нем опубликована статья, посвященная прошедшему в Уфе в декабре прошлого года заседанию Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО, опубликована в блоке, посвященном нашей республике. У нее весьма громкое название: «В Республике Башкортостан больше нет очередей на получение социальной помощи», которое уже вызвало немало саркастических замечаний комментаторов в соцсетях.