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Башкирию включили в федеральный ТОП-10 по расходам на социальную сферу

15 марта 2018, 13:24
Рейтинг опубликован в пилотном номере федерального информационно-аналитического журнала «Социальная защита в России».

Восьмое место среди других регионов РФ заняла Башкирия по сумме расходов на социальную политику. Расходы нашего региона на эти актуальные нужды составили 43,5 млрд рублей. При этом уточняется, что в Приволжском федеральном округе наша республика по данному показателю является абсолютным лидером.

Как сообщило информагентство «Башинформ», рейтинг субъектов страны на эту тему опубликовал новый федеральный информационно-аналитический журнал «Социальная защита в России» в своем пилотном номере.

Кстати, в номере ситуации в Башкирии посвящен целый раздел. В нем опубликована статья, посвященная прошедшему в Уфе в декабре прошлого года заседанию Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО, опубликована в блоке, посвященном нашей республике. У нее весьма громкое название: «В Республике Башкортостан больше нет очередей на получение социальной помощи», которое уже вызвало немало саркастических замечаний комментаторов в соцсетях.

В номере также имеется публикация с полезным опытом формирования специального меню, богатого морепродуктами, для обитателей Старобаишского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Башкирии.

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