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Социальная защита

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2024
Уфимские чиновники пять лет не могут накормить больного ребенка
15 ноября, 10:49
В Башкирии приняли новый закон о помощи инвалидам
7 ноября, 07:33
Как получать по ₽120 000 жителям Башкирии
17 октября, 11:12
Работать бесплатно позволят инвалидам в Башкирии
15 октября, 09:45
В Башкирии продлили льготы на ЖКХ
9 октября, 11:55
Жителям Башкирии отменили платежи за капремонт
23 сентября, 08:25
Знаменитый «Салют» запустят в Уфе в новом формате
19 августа, 08:25
В Башкирии 5396 детей участников СВО посещают детские сады бесплатно
29 июля, 13:59
Хабиров после участия в СВО получил награду
Глава Башкирии отметил заслуги сотрудника администрации Сибая, отправившегося на СВО в качестве добровольца.
26 июля, 14:11
Жителям Башкирии выдадут по 13 340 рублей
21 мая, 14:54
2023
Безработные в Уфе могут получать больше денег
11 мая 2023, 11:52
2020
Итоги недели: Принц отказался от титула, а чиновники Уфы не отказались от бортпитания
25 января 2020, 03:00
2019
В Башкирии социальным предпринимателям планируют дать преференции
14 ноября 2019, 08:15
Крик безысходности: В Уфе бабушка живет в голоде и терпит издевательства подростков
2 октября 2019, 09:39
Суд в Башкирии: ребенок-инвалид отстоял право компенсации расходов на лечение
21 июня 2019, 08:33
На расширение льготы многодетным семьям в Башкирии направят 23,6 миллиона рублей
16 января 2019, 11:52
Уголовное дело против онкобольной из Башкирии о клевете на чиновника будет прекращено
15 января 2019, 05:01
2018
Радий Хабиров совершил первую поездку в район Башкирии в ранге врио главы региона
21 октября 2018, 11:49
2017
Жители Башкирии смогут оценить качество работы школ, больниц и детсадов
2 апреля 2017, 10:28

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