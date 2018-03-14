В Уфе появятся новые спорткомплексы

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов дал поручение своим подчиненным провести ревизию спортивных комплексов на территории башкиркой столицы. Речь об этом велась вчера, 13 марта, на оперативке в городской мэрии.
- У нас сейчас встречается такая ситуация, когда в некоторых районах города имеется разу несколько спортивных комплексов, в которых могут заниматься горожане, а в других районах нет вообще ни одного, - уточнил Ирек Ялалов. – Необходимо устранить такое несоответствие и сделать так, чтобы все горожане имели возможность заниматься спортом в шаговой доступности. Для их возведения нужно привлекать спонсоров из числа крупных предприятий. Подобный опыт сотрудничества у нас уже есть с такими предприятиями, как «Башнефть», УМПО, Группа компаний «Радуга».
Ирек Ялалов поручил подготовить отчет по данной теме и представить ему.