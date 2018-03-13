В Уфе задержали подозреваемых в серии краж элитных внедорожников

По версии следствия, злоумышленники с помощью автосканеров проникали в салоны машин, запускали двигатели и скрывались с места преступления на похищенных автомобилях. Затем их прятали в заранее арендованных гаражах, где у машин должны были изменить идентификационные номера узлов и агрегатов. Чтобы потом можно было спокойно продать иномарки.