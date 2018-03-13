В Уфе юристу, обманувшему клиентов на 1,5 млн рублей, ужесточили приговор

В 2012 году Захаров узнал об осуждении уфимца к 17 годам лишения свободы за кражу и убийство, представился матери осужденного адвокатом со связями в юридических кругах Москвы и пообещал посодействовать в освобождении осужденного. За свои услуги лжеюрист потребовал 700 тысяч рублей, которые были переведены на его банковский счет.