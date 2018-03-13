Bashtel приглашает киберфутболистов на «Кубок Сильвестра Игбуна»

Телеком оператор Bashtel, официальный партнер трансляций Чемпионата Республики Башкортостан по интерактивному футболу, приглашает любителей футбола и поклонников видеоигры FIFA18 (PS4) к участию в «Кубке Сильвестра Игбуна» (SLY CUP). В ряду «именных» предварительных турниров Чемпионата этот кубок уже третий по счету. Его победитель получит путевку в Гранд-финал, где сможет побороться за титул чемпиона Республики Башкортостан по интерактивному футболу.