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Bashtel приглашает киберфутболистов на «Кубок Сильвестра Игбуна»

13 марта 2018, 11:37
Соревнования пройдут с 19 по 23 марта 2018 года в Уфе, формат турнира — LAN.

Телеком оператор Bashtel, официальный партнер трансляций Чемпионата Республики Башкортостан по интерактивному футболу, приглашает любителей футбола и поклонников видеоигры FIFA18 (PS4) к участию в «Кубке Сильвестра Игбуна» (SLY CUP). В ряду «именных» предварительных турниров Чемпионата этот кубок уже третий по счету. Его победитель получит путевку в Гранд-финал, где сможет побороться за титул чемпиона Республики Башкортостан по интерактивному футболу.

Для участия в «Кубке Сильвестра Игбуна» необходимо подать заявку и оплатить вступительный взнос. Регистрация спортсменов открыта до 18 марта 2018 года. Требования к участникам: гражданство РФ, возраст старше 16 лет, республиканская «прописка».

Ранее стали известны имена двоих участников Гранд-финала, одержавших победы в турнирах, названных в честь игроков ФК «Уфа». Это уфимцы Артур Шайбеков («Кубок Азамата Засеева») и Руслан Уразбахтин («Кубок Александра Беленова»). Кто станет следующим победителем, скоро узнаем.

Следите за новостями, смотрите прямые трансляции игр «Кубка Сильвестра Игбуна» Вконтакте в группах Bashtel и ФКС России | Башкортостан, а также на портале Башкирского республиканского отделения ФКС России gamingonline.tv.

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#Новости#Надежда Валитова#Спорт
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