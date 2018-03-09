Сегодня в Уфе можно бесплатно посмотреть матч «Амкара» с «Арсеналом»

- Мы в свое время скитались по стране и играли в Перми много раз, теперь почему бы не помочь им в трудной ситуации. Ничего страшного в двух играх подряд нет, на поле пройдет и третий матч — сыграет молодежная команда, но состояние нашего газона позволяет провести эти игры,- сказал он.