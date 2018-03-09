«Амкар» проиграл в Уфе «Арсеналу»

Вратарь «Амкара» Дмитрий Хомич дважды отразил пенальти. Первый раз -в начале матча, когда бил Артем Дзюба. Но нападающий сумел все же забить, ударив по отскочившему мячу. Второй раз в конце матча Хомич отбил пенальти, когда бил Кангваю Мяч только чиркнул по перекладине.