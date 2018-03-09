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«Амкар» проиграл в Уфе «Арсеналу»

9 марта 2018, 18:08
Хотя голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич дважды отразил пенальти, это пермскому клубу не помогло.

Сегодня на уфимском стадионе «Нефтяник» состоялся домашний матч «Амкара» с тульским «Арсеналом». Стадион в Перми был признан несоответствующим стандартам.

Вратарь «Амкара» Дмитрий Хомич дважды отразил пенальти. Первый раз -в начале матча, когда бил Артем Дзюба. Но нападающий сумел все же забить, ударив по отскочившему мячу. Второй раз в конце матча Хомич отбил пенальти, когда бил Кангваю Мяч только чиркнул по перекладине.

Но тульской команде удалась атакующая комбинация, Комбаров навесил в штрафную на голову Дзюбе, то скинул мяч Ткачеву. Тот мощно пробил с близкого расстояния. 2:0 – таким и стал окончательный счет матча.

Завтра, 10 марта, в Уфе на стадионе «Нефтяник» пройдет матч «Уфа» - «Анжи», начало матча – 16.00. Вход для болельщиков свободный.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Спорт
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