В Уфе взяли курс на Кузнецовский затон

Решение сосредоточить все силы на развитии Уфимского полуострова было принято городскими властями несколько лет назад. И уже сегодня в этой части города благодаря комплексной застройке появились такие перспективные районы, как, например, Кузнецовский затон. Сегодня здесь полным ходом ведется строительство жилья эконом- и комфорт-класса.