В Уфе следователи проверят факт смерти новорожденного в больнице

Жительницу Архангельского района 19 февраля госпитализировали из центральной районной больницы в перинатальный центр в Уфе с тяжелыми родами, где та родила мальчика. Новорожденного госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу. Он скончался через трое суток.