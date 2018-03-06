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В Уфе следователи проверят факт смерти новорожденного в больнице

6 марта 2018, 17:24
Ребенок скончался через три дня после рождения в перинатальном центре.

22 февраля 2018 года в больнице скончался новорожденный, по данному факту организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Жительницу Архангельского района 19 февраля госпитализировали из центральной районной больницы в перинатальный центр в Уфе с тяжелыми родами, где та родила мальчика. Новорожденного госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу. Он скончался через трое суток.

Сейчас устанавливается причина смерти ребенка, изъята медицинская документация.

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