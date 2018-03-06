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В правительстве Башкирии наградили многодетных матерей и пообещали им ясли

6 марта 2018, 16:15
В преддверии Международного женского дня вице-премьер правительства Башкирии Салават Сагитов провел церемонию награждения многодетных матерей.

Сегодня, 6 марта, в Доме Правительства Башкирии, в Уфе, состоялась очередная церемония вручения медалей «Материнская слава».

Поздравляя с наступающим праздником матерей, вице-премьер Салават Сагитов напомнил собравшимся, что в этом году как раз исполняется 20 лет со дня учреждения в республике медали «Материнская слава». Общее количество многодетных матерей, получивших эту награду, сегодня уже превысило 7,5 тысяч человек. На сегодняшней церемонии их было больше сорока.

– Особенно приятно награждать вас в первые дни весны. Вы и есть то самое олицетворение весны, которая дает жизнь всему живому, – сказал Салават Сагитов. – Мы и в дальнейшем будем выполнять взятые на себя обязанности. В первую очередь, в рамках программы «Десятилетия детства», объявленной президентом страны, в регионе будет большое внимание уделено социальной сфере. В этом году Башкортостану из федерального центра выделяется 1,36 млрд рублей. Плюс к этой сумме мы добавим средства из республиканского бюджета, которые направим на организацию групп ясли в детских садах.

По словам Салавата Сагитова, в ближайшее время в регионе модернизируют и оснастят современным оборудованием детские поликлиники и больницы. На ремонт объектов культуры и общеобразовательных учреждений выделят дополнительные средства.

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