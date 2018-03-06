Опубликованы итоги программы импортозамещения в Башкирии в 2017 году

В нем приняли участие представители министерства промышленности и инновационной политики республики, министерства сельского хозяйства, руководство корпоративного филиала банка ВТБ в Уфе, представитель завода модульных конструкций «Башеврокуб», представители СМИ.
Заместитель министра промышленности и инновационной политики республики Урал Насибуллин сообщил, что из 38 проектов в области импортозамещения, на которые с конца 2016 года подавались заявки их операторами, реализованы девять. В 2017 году общая сумма заключенных и выполняемых контрактов в этой сфере превысила 27 млрд руб. «Значительная доля импортозамещающей продукции у нас производится в сфере машиностроения и топливно-энергетического комплекса. Ее потребителями являются такое крупные компании и корпорации как «Роснефть», «Газпром», «Сибур», «Уральская горная металлургическая компания», ЛУКОЙЛ. По предварительной оценке, к настоящему моменту стартовали 75% проектов. Около 40% проектов или реализованы, или находятся в заключительной стадии», – отметил заместитель министра.
В этом году начал работу республиканский Фонд развития промышленности, который аналогично федеральному призван поддержать льготными займами перспективные проекты, в том числе направленные на выпуск импортозамещающей продукции, но не только. Общий объем средств, которыми располагает сейчас фонд, — 200 млн руб. Еще 400 млн руб. выделяет на софинансирование местных проектов российский Фонд развития промышленности, с которым заключено соглашение о сотрудничестве, сообщил Урал Насибуллин.
«В 2017 году объем финансирования проектов в этой области, направленных на выпуск высококонкурентной продукции, превысил 7,5 млрд руб., из которых около 1 млрд руб. — на проекты в сфере АПК. Объем банковских гарантий составил 1,5 млрд руб.»,— отметил он. В структуре проектов, по словам Алексея Самсонова, преобладают пищевая промышленность, агробизнес и металлопереработка. «У нас есть хорошие примеры, когда компании находят себе применение в пищевой промышленности, в сфере животноводства, молочного производства, экосектора, хорошо зарабатывают на той возможности, которую мы предоставляем,— отметил он.— Когда рынок высококонкурентный, в том числе с участием иностранных производителей, присутствие на нем достаточно проблематично. Поэтому таким проектам нужна господдержка».
С 2016 года банк работает по совместной с Корпорацией МСП и Центробанком программе поддержки малого и среднего предпринимательства, которая позволяет кредитовать под 10 – 11% годовых. «Мы одни из первых подписали соглашение о сотрудничестве с министерством сельского хозяйства и по отдельной ветке финансируем проекты по ставке до 5%. В этом году ВТБ присоединился к новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса, утвержденной Правительством РФ – «Программе 1706», которая предусматривает кредитоватние компании любых отраслей экономики под 6,5 % годовых. Это довольно серьезное подспорье на фоне снижения общей маржинальности бизнеса»,— сообщил господин Самсонов. Количество заявок от субъектов малого и среднего бизнеса растет, добавил он, но оригинальных, «прорывных" проектов не так много.
Опытом взаимодействия с государством и банками при реализации нового проекта поделился заместитель генерального директора завода модульных конструкций «Башеврокуб» Александр Тимофеев. Компания производит быстровозводимые конструкции по технологии, аналогов которой нет в России.
Мобильные здания сейчас приобретает минздрав республики - для фельдшерских пунктов в сельской местности, нефтяники и газовики — для разворачивания жилых и других помещений в вахтовых поселках. Сотрудничество с ВТБ началось в 2016 году, когда банк выдал предприятию кредитные средства в размере 56 млн рублей. В 2017 году на производство фельдшерских пунктов компания взяла у банка 47 млн. руб. «Получить поддержку лично нам было несложно. Предоставили экономическое обоснование и практически сразу получили финансирование»,— сообщил Александр Тимофеев.