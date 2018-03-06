Опубликованы итоги программы импортозамещения в Башкирии в 2017 году

С 2016 года банк работает по совместной с Корпорацией МСП и Центробанком программе поддержки малого и среднего предпринимательства, которая позволяет кредитовать под 10 – 11% годовых. «Мы одни из первых подписали соглашение о сотрудничестве с министерством сельского хозяйства и по отдельной ветке финансируем проекты по ставке до 5%. В этом году ВТБ присоединился к новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса, утвержденной Правительством РФ – «Программе 1706», которая предусматривает кредитоватние компании любых отраслей экономики под 6,5 % годовых. Это довольно серьезное подспорье на фоне снижения общей маржинальности бизнеса»,— сообщил господин Самсонов. Количество заявок от субъектов малого и среднего бизнеса растет, добавил он, но оригинальных, «прорывных" проектов не так много.