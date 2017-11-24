Импортозамещение в энергетике: в России предлагают актуальные проекты

Импортозамещение как один из приоритетов государственной политики появился за несколько лет до введения западных санкций.

Как оказалось, не все отрасли производства могут быть обеспечены необходимым оборудованием при помощи импортозамещения. В частности, это касается энергетической безопасности.

Если раньше в концепции энергетической сверхдержавы Россия делала ставку на объемы добычи углеводородов и каналы сбыта сырья – увеличение добычи, трубопроводная политика, развитие рынка СПГ и т.д., то теперь энергетическая безопасность стала пониматься как технологическая независимость в добыче, переработке и транспортировке энергоносителей. - Санкции не сказались на объемах нефтедобычи. Западные нефтесервисные компании уходить из РФ самостоятельно не хотят и даже, наоборот, пытаются покупать новые активы в России. Наша страна не осталась, как Иран, обрубленной от партнерства с западными странами – отметил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. - Отчасти импортозамещение было заменено китайским «западозамещением». Санкциями тут же воспользовалось КНР, которое стало нам предлагать довольно большой сегмент оборудования.

Так, период санкций совпал с запросом отрасли на разработку новых передовых технологий, которых, по большому счету, нет нигде в мире.

- Для разработки того же Бажена (Баженовская свита, содержащая горючие сланцы – ред.) нам просто нечего завозить. Нельзя взять технологию с Беккена (нефтегазосланцевая формация Баккен в США – ред.) и просто перенести ее в Россию, – отметил Константин Симонов. - Разработка новых технологий в меньшей степени касается шельфа, поскольку цены на нефть сейчас не высокие, что позволяют не форсировать данное направление нефтедобычи. В тоже время многое оборудование не имеет китайских или иных аналогов. Кроме того критически отсутствует программное обеспечение для решения многих задач в области ТЭК.

По словам замглавы Минэнерго РФ Кирилла Молодцова, Россия увеличит в 2017 году добычу трудноизвлекаемой нефти на 8-9%, до 39 млн тонн.

- В последние четыре-пять лет идет наращивание вовлечения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в добычу. В прошлом году мы выросли на 12% по трудноизвлекаемой нефти, в этом году мы выйдем на рост 8-9%, и совокупный объем добычи трудноизвлекаемых запасов в этом году должен составить 39 млн тонн, – сказал он.

Ставка на инновации в ТЭК сделана правильно. Повальное импортозамещение грозит стране и ТЭК кризисом в будущем. С экономической точки зрения это не выгодно, что доказал неудачный опыт стран Латинской Америки, который впоследствии привел к экономическому кризису. Верная и выигрышная для всех участников процесса развития экономики стратегия заключается в импортозамещении технологий, которые впоследствии могут стать привлекательными для экспорта и экспансии на внешних рынках. По такому пути, например, пошли Китай и Индия, которые из глобальных импортеров превращаются в глобальных экспортеров высокотехнологичной продукции, в том числе и в ТЭК.

Тем временем в России идет процесс становления отечественных инжиниринговых компаний, которые в будущем должны вернуть добавленную стоимость в страну. Например, известный в сфере ТЭК инжиниринговый холдинг «ПЕТОН» успешно занимается локализацией технологий и разработкой собственных решений на протяжении последних 20 лет и активно участвует в реализации программы импортозамещения в ТЭК, став одним из основоположников отечественного подхода в сфере российского нефтегазового комплекса. Холдинг вместе с международной инжиниринговой компанией Linde занимается адаптацией технологий для производства продуктов из природного и других углеводородных газов. «ПЕТОН» реализует проект подготовки сырья для криогенной части и переработки продуктов криогенного разделения в проекте.