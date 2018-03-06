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Bashtel продолжает трансляции Чемпионата РБ по интерактивному футболу

6 марта 2018, 17:04
С 5 по 10 марта 2018 года проходит второй этап Чемпионата Республики Башкортостан по интерактивному футболу в видеоигре FIFA 18 на платформе PlayStation 4 – Кубок Александра Беленова.

Официальный партнер трансляций - телеком-оператор Bashtel приглашает всех болельщиков смотреть онлайн игры кубка, во время которых каждый из зрителей может выиграть прокачанный интернет от Bashtel.

Для этого надо выполнить простые условия:

- быть подписчиком группы ФКС России | Башкортостан - https://vk.com/resf02;

- быть подписчиком группы Bashtel - https://vk.com/bashtel_rb;

- сделать репост трансляции на свою страницу;

- смотреть трансляцию в момент розыгрыша!

Напомним, Чемпионат, организованный ФК «Уфа», Федерация футбола Башкирии совместно c БРО Федерации компьютерного спорта (ФКС) России, проходит в шесть этапов: Кубок Азамата Засеева (прошел с 19 по 23 февраля), Кубок Александра Беленова (продлится с 5 по 10 марта), Кубок Сильвестра Игбуна (19 - 23 марта), Кубок Вячеслава Кротова (2 - 6 апреля), турнир им. Сергея Семака и Гранд-финал.

Киберспортсмены, принимающие участие в кубке Александра Беленова, сыграют на выбывание в четырех группах в формате LAN. По результатам игр сильнейший получит квоту в Гранд-финал чемпионата.

Трансляции игр можно смотреть каждый день с 5 по 10 марта с 19.00 на ресурсах Первого чемпионата Республики Башкортостан по интерактивному футболу:

  • в официальной группе Башкирского отделения Федерации компьютерного спорта России: ФКС России | Башкортостан

  • в официальной группе телеканала БСТ: Новости Республики Башкортостан и Уфы БСТ

  • на портале БРО ФКС России: gamingonline.tv

    • #Новости#Надежда Валитова#Спорт
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