Bashtel продолжает трансляции Чемпионата РБ по интерактивному футболу

Официальный партнер трансляций - телеком-оператор Bashtel приглашает всех болельщиков смотреть онлайн игры кубка, во время которых каждый из зрителей может выиграть прокачанный интернет от Bashtel.
Для этого надо выполнить простые условия:
- сделать репост трансляции на свою страницу;
- смотреть трансляцию в момент розыгрыша!
Напомним, Чемпионат, организованный ФК «Уфа», Федерация футбола Башкирии совместно c БРО Федерации компьютерного спорта (ФКС) России, проходит в шесть этапов: Кубок Азамата Засеева (прошел с 19 по 23 февраля), Кубок Александра Беленова (продлится с 5 по 10 марта), Кубок Сильвестра Игбуна (19 - 23 марта), Кубок Вячеслава Кротова (2 - 6 апреля), турнир им. Сергея Семака и Гранд-финал.
Киберспортсмены, принимающие участие в кубке Александра Беленова, сыграют на выбывание в четырех группах в формате LAN. По результатам игр сильнейший получит квоту в Гранд-финал чемпионата.
Трансляции игр можно смотреть каждый день с 5 по 10 марта с 19.00 на ресурсах Первого чемпионата Республики Башкортостан по интерактивному футболу:
в официальной группе Башкирского отделения Федерации компьютерного спорта России: ФКС России | Башкортостан