В Башкирии дети вынуждены пять километров идти в школу по сугробам

Жители деревни Новоблаговещенка в Башкирии оказались отрезанными от цивилизации из-за нечищеных дорог. Как говорит в видеоролике отец семейства, обратившийся к общественности в надежде, что хоть так власти их услышат, ежедневно дети преодолевают путь в несколько километров, чтобы попасть на занятия в школе.