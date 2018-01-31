В Башкирии пожарный спас из горящей машины двух женщин и ребенка

В августе 2017 года он вместе с супругой и группой туристов возвращался из похода на Иремель и стал свидетелем ДТП с тремя автомобилями на автодороге Тирлян—Белорецк. Один из автомобилей вылетел с трассы, перевернулся и загорелся. В салоне одного из автомобилей были заблокированы две женщины и ребенок. Радик Гарипов бросился спасать пострадавших.