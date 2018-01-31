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В Башкирии пожарный спас из горящей машины двух женщин и ребенка

31 января 2018, 12:26
Во время происшествия мужчина находился на отдыхе.

Капитан начальник караула специальной пожарно-спасательной части №703 Радик Гарипов из ФПС №103 МЧС России спас двух женщин и ребенка из автомобиля, попавшего в ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

В августе 2017 года он вместе с супругой и группой туристов возвращался из похода на Иремель и стал свидетелем ДТП с тремя автомобилями на автодороге Тирлян—Белорецк. Один из автомобилей вылетел с трассы, перевернулся и загорелся. В салоне одного из автомобилей были заблокированы две женщины и ребенок. Радик Гарипов бросился спасать пострадавших.

Капитан внутренней службы отключил аккумуляторы, ликвидировал горение, эвакуировал людей из машин и оказал им первую помощь. У пострадавших были переломы, гематомы и повреждения мягких тканей.

Герой награжден ведомственной медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

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