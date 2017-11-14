В Башкирии молодой мужчина спас семью из горящего дома

Герой разбудил спящих в объятом пламенем доме и помог им выбраться.

12 ноября в полночь в единую дежурно-диспетчерскую службу Куюргазинского района поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Павловка, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Выяснилось, что в сгоревшем доме проживала семья из трех человек – отца, матери и сына. В это время местный житель Михаил Григорьев проезжал мимо этого дома на автомобиле и почувствовал запах дыма. Увидев, что крыльцо горит, Михаил попытался войти в дом. Дверь оказалась заперта, тогда спаситель вызвал пожарных, позвал на помощь товарища и стал стучать в двери и окна, чтобы разбудить спящих внутри.