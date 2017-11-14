В Башкирии молодой мужчина спас семью из горящего дома

12 ноября в полночь в единую дежурно-диспетчерскую службу Куюргазинского района поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Павловка, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Выяснилось, что в сгоревшем доме проживала семья из трех человек – отца, матери и сына. В это время местный житель Михаил Григорьев проезжал мимо этого дома на автомобиле и почувствовал запах дыма. Увидев, что крыльцо горит, Михаил попытался войти в дом. Дверь оказалась заперта, тогда спаситель вызвал пожарных, позвал на помощь товарища и стал стучать в двери и окна, чтобы разбудить спящих внутри.
В доме включился свет, окно распахнулось – оттуда начал выбираться пожилой хозяин. Далее Михаил со своим товарищем помог выбраться из дома женщине и ее сыну, а после перекрыл подачу сетевого газа в дом. Так он спас целую семью от гибели в горевшем доме.