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В Уфу приходит танцевальный бар Meet.Point

30 января 2018, 12:10
Он откроется совсем скоро.

Уже в начале февраля в Уфе появится новый танцевальный бар Meet.Point. Приоткрывая кулисы, можем сказать, что это место точно будет атмосферным с лёгкой ноткой безбашенности.

Но давайте по порядку. Заявленный формат заведения – танцевальный бар. С огромной стойкой - прямо, как в фильмах. Он будет располагаться в Зелёной роще, а значит добраться сюда можно за 15-20 минут из любой точки города. Пройти мимо и не зайти практически невозможно, да и не нужно. Ведь нам обещают действительно все самое необходимое для классного отдыха.

Bar-girls – впервые для Уфы, баром будут заправлять дерзкие и привлекательные девчонки с характером, которые не только нальют, но и станцуют зажигательные танцы на барной стойке. Атмосфера легкой безбашенности – танцевать можно будет на любых поверхностях: столах, стульях, баре (если, конечно, ваши танцы не будут мешать другим гостям).

И все это чуть ли не круглые сутки 7 дней в неделю. Ждем и следим за новостями здесь.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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