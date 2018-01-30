В Уфу приходит танцевальный бар Meet.Point

Уже в начале февраля в Уфе появится новый танцевальный бар Meet.Point. Приоткрывая кулисы, можем сказать, что это место точно будет атмосферным с лёгкой ноткой безбашенности.
Но давайте по порядку. Заявленный формат заведения – танцевальный бар. С огромной стойкой - прямо, как в фильмах. Он будет располагаться в Зелёной роще, а значит добраться сюда можно за 15-20 минут из любой точки города. Пройти мимо и не зайти практически невозможно, да и не нужно. Ведь нам обещают действительно все самое необходимое для классного отдыха.
Bar-girls – впервые для Уфы, баром будут заправлять дерзкие и привлекательные девчонки с характером, которые не только нальют, но и станцуют зажигательные танцы на барной стойке. Атмосфера легкой безбашенности – танцевать можно будет на любых поверхностях: столах, стульях, баре (если, конечно, ваши танцы не будут мешать другим гостям).