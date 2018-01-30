В Уфу приходит танцевальный бар Meet.Point

Но давайте по порядку. Заявленный формат заведения – танцевальный бар. С огромной стойкой - прямо, как в фильмах. Он будет располагаться в Зелёной роще, а значит добраться сюда можно за 15-20 минут из любой точки города. Пройти мимо и не зайти практически невозможно, да и не нужно. Ведь нам обещают действительно все самое необходимое для классного отдыха.