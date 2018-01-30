Челябинская область и банк УРАЛСИБ подписали соглашение о сотрудничестве

- Мы знаем УРАЛСИБ как надежного партнера для бизнеса и органов государственного управления, – отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – В России вы входите в число лидеров по объему кредитования малого и среднего бизнеса, по выдаче ипотечных кредитов. Это направления, которые интересны Челябинской области в плане повышения инвестиционной привлекательности региона и перспективного социально-экономического развития. Предлагаю уточнить наши позиции по дальнейшему сотрудничеству и затем подписать Соглашение, документально закрепив достигнутые договоренности.