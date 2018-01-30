Банк УРАЛСИБ в 2017 году обучил более 66 тысяч предпринимателей

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ - образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета - профессиональные коучи и успешные бизнесмены. На сегодняшний день в «копилке» Университета бизнеса уже свыше 70 семинаров. Большая часть семинаров проходит в онлайн-формате. С момента запуска проекта почти 60 тысяч человек посетили раздел Университета, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку в 17 тысяч. Онлайн-формат позволяет участвовать в семинарах практически из любой точки мира, где есть интернет. Посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары можно на сайте Банка УРАЛСИБ в разделе «Университет бизнеса».