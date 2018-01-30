Банк УРАЛСИБ в 2017 году обучил более 66 тысяч предпринимателей

За 9 месяцев работы проекта более 66 тысяч будущих предпринимателей и действующих бизнесменов прошли обучение в Университете.
За проект «Университет Бизнеса» Банк УРАЛСИБ получил сразу две награды. В ноябре Банк стал лауреатом ежегодной премии «Женщина имеет значение» в номинации «Образовательная программа в сфере бизнеса» в категории «Бизнес и сервис». В декабре УРАЛСИБ стал победителем Национальной банковской премии-2017, организатором которой стала Ассоциация российских банков. Банк был отмечен дипломом в номинации «Социально-ответственный банк».
В 2017 году Университет бизнеса провел 77 семинаров, из них 51 семинар прошёл в онлайн-формате, где студенты семинара могли задать свои вопросы прямо во время семинара в чате.
В числе наиболее популярных семинаров оказались следующие:
• «Как защитить сайт по 152-ФЗ «О персональных данных» (преподаватель - Ярослав Орлов);
• «Маркетинговая упаковка бизнеса» (преподаватель - Михаил Колмаков);
• «Типичные ошибки начинающего предпринимателя» (преподаватель - Григорий Галицких).
Как показывает аналитика, основное количество слушателей Университета проживают на территории России. В ТОП-10 регионов вошли: Москва и Московская область, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская область, Нижний Новгород, Свердловская область, Челябинская область, Пермский край. В числе зарубежных стран, где смотрят семинары Университета – Украина, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Абхазия, Германия, Англия, США, Германия.
В октябре Банк запустил очный формат семинаров Университета Бизнеса, который оказался не менее популярным, чем онлайн-формат. Количество предпринимателей, посещающих каждую такую лекцию, достигает 80-100 человек. В 2017 году было проведено 3 семинара в Москве и один - в Казани.
Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ - образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета - профессиональные коучи и успешные бизнесмены. На сегодняшний день в «копилке» Университета бизнеса уже свыше 70 семинаров. Большая часть семинаров проходит в онлайн-формате. С момента запуска проекта почти 60 тысяч человек посетили раздел Университета, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку в 17 тысяч. Онлайн-формат позволяет участвовать в семинарах практически из любой точки мира, где есть интернет. Посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары можно на сайте Банка УРАЛСИБ в разделе «Университет бизнеса».
Справка. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» FitchRatings, «B-» Standard&Poor’sи «B3» Moody’sInvestorsService. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 280 точек продаж, 1 485 банкоматов, 518 платежных терминалов и 23 689 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.