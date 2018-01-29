Жители Башкирии стали активно скупать недвижимость в Москве и Крыму

Выяснилось, что чаще всего жители нашей республики покупали недвижимость (в том числе жилье по ипотеке или посредством участия в долевом строительстве) либо получали ее в наследство. Такого рода сделки с землей, домами и квартирами они совершили в 41 регионе страны, чаще всего речь идет о Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае, Крыме.