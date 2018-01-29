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Жители Башкирии стали активно скупать недвижимость в Москве и Крыму

29 января 2018, 14:19
В целом наши земляки в прошлом году приобрели недвижимость в 41 регионе страны.

По итогам прошлого года жители специалисты Росреестра выяснили любопытный факт. По их данным, жители Башкирии подали 2155 заявлений о постановке на кадостровый учет и регистрации права собственности на дома, квартиры и земельные участки, расположенные в других российских регионах.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россреестра по РБ, такие данные озвучил на прошедшей коллегии ведомства руководитель Управления Росреестра по Республике Башкортостан Петр Клец.

Выяснилось, что чаще всего жители нашей республики покупали недвижимость (в том числе жилье по ипотеке или посредством участия в долевом строительстве) либо получали ее в наследство. Такого рода сделки с землей, домами и квартирами они совершили в 41 регионе страны, чаще всего речь идет о Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае, Крыме.

В то же время в Управление поступило на обработку 3 472 заявления от жителей других субъектов РФ о государственной регистрации прав и государственном кадастровом учете.

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#Новости#Недвижимость#Татьяна Майорова,#Общество
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