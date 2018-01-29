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В Башкирии будут штрафовать за неисполнение требований комиссий по детям

29 января 2018, 12:00
Неисполнение требований комиссий по делам несовершеннолетних теперь грозит штрафом. Соответствующие поправки в КоАП республики приняли депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, за нарушения придется заплатить штрафы:

- гражданам - от одной до двух тысяч рублей,

- должностным лицам – от двух до трех тысяч,

- юридическим лицам – от пяти до семи тысяч рублей.

– Прокурорские проверки показали, что органы системы профилактики безнадзорности, чувствуя свою безнаказанность, зачастую игнорируют решения таких комиссий и вместо принятия конкретных мер предоставляют формальные «отписки», - прокомментировал председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев. - Появление рычага воздействия на нарушителей должно переломить ситуацию и значительно снизить число правонарушений в подростковой среде.

Новый закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

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#Новости#Госсобрание Башкирии#Наталья Кузнецова#Общество
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