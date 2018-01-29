В Башкирии будут штрафовать за неисполнение требований комиссий по детям

– Прокурорские проверки показали, что органы системы профилактики безнадзорности, чувствуя свою безнаказанность, зачастую игнорируют решения таких комиссий и вместо принятия конкретных мер предоставляют формальные «отписки», - прокомментировал председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев. - Появление рычага воздействия на нарушителей должно переломить ситуацию и значительно снизить число правонарушений в подростковой среде.