В параде на Красной площади 9 мая не пойдут курсанты академии МЧС

По Красной площади пройдут более 11 тыс. военнослужащих столичного гарнизона, более 120 боевых машин и танков, 70 самолетов и вертолетов, в также батальоны девушек-военнослужащих и юнармейцев. Однако на Красной площади не будет парадного расчета Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как сообщил источник «НИ», такое решение спровоцировано участием курсантов МЧС в скандальном флешмобе в поддержку ульяновских коллег-авиаторов.