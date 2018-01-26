Уфимский врач–музыкант: «В пятом классе я сама поставила себе диагноз»

Есть пациенты, ставшие близкими друзьями, с которыми можно общаться вне кабинета и не о здоровье. Им я показываю свои песни. Или сама исполняю, или слушаем диктофон (чаще всего). Как ни странно, более 20 лет проработав детским врачом, я писала недетские песни: о чувствах, раздумьях, воспоминаниях и переживаниях. Стихи писала с 15 лет и до замужества. Первую песню посвятила ещё тогда несчастной первой любви. Восемь лет назад вернулось поэтическое настроение. А так как к этому времени я неплохо играла на гитаре, из стихов получались песни, и иногда вначале приходила мелодия. До прошлого года к детской теме можно было отнести всего три песни: о маме и ребенке, о маленьком принце и о моих детях, у меня сын и дочка, сейчас уже довольно взрослые. Летом я друг за другом написала ещё 12 вполне детских песенок, некоторые очень забавные, и была очень рада этому. Один раз исполнила их на дне рождения коллеги для двух пришедших в гости детишек, и их родители попросили на память аудио, так получилось занятно. Но в основном родители говорят, что очень непривычно видеть меня в другой роли. Нравятся мои песни всем, кто слушал (за редким исключением), и все с нетерпением ждут диск с песнями. Несколько знакомых говорят, что мои песни производят на них лечебный эффект. - Ученые проводили даже исследование на тему терапевтического воздействия музыки на состояние больного человека.