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В Башкирии осудят хакеров, похитивших 8 млн у почтамта

25 января 2018, 11:16
Молодые люди перевели деньги на свои мобильные телефоны.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Казани и 34-летнего пермяка.

По данным следствия в 2015 году молодые люди взломали один из компьютеров Туймазинского почтамта, после чего перевели 8 миллионов рублей на счета мобильных телефонов, и обналичили их.

Мужчин будут судить по статье 159.6 (мошенничество в сфере компьютерных технологий, особо крупном размере). В случае, если суд сочтёт доводы гособвинителя достаточными, им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

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