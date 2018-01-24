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В Башкирии ищут кураторов для социальной акции «Погуляй со мной»

24 января 2018, 16:00
Социально активные граждане нематериально могут помочь детям с инвалидностью в любом городе республики.

Во всех городах и районах Башкирии пройдет социальная акция «Погуляй со мной», сообщили в пресс-службе общественной палаты республики. Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо заполнить анкету в электронном виде с ответами на 10 вопросов и отправить их до 30 января. Анкета и вопросы находятся здесь.

Куратор социального проекта «Ломая барьеры» Алина Хабирова рассказала о том, что многим непросто добраться до Уфы, в связи с чем было решено расширить географию акции и провести прогулки для особенных детей в других городах и поселках республики.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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