Рекорды телеканала «360» в 2017 году: рост аудитории и партнерская сеть

Продвижение в социальных сетях дало телеканалу «360» в 2017 году рост подписчиков в несколько раз. Из них втрое выросла группа «ВКонтакте», в шесть раз в Фейсбуке. Оперативные эксклюзивные публикации в новом Telegram-канале «360» за год принесли ему 8,2 тысячи подписчиков.